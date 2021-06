Ana Moura cintila na Times Square em nome das mulheres do mundo

A fadista é o rosto deste mês do programa Equal do Spotify, destinado a promover a igualdade de género na indústria da música.

Ana Moura está na Times Square. Quer dizer, não é a fadista propriamente, mas a sua imagem que está em destaque num enorme poster na famosa praça nova iorquina, a propósito do programa Equal do Spotify. Apenas 1 em cada 5 artistas nas listas de êxitos são mulheres. A iniciativa da plataforma de streaming quer promover a igualdade de género na indústria da música. A fadista portuguesa mais premiada deste século é a artista Equal deste mês.

O objectivo é não só dar a conhecer Ana Moura internacionalmente, mas também fomentar a igualdade entre mulheres e homens na música. A fadista portuguesa é o rosto Equal de Junho, depois de ter sido a rapper Nenny, a artista portuguesa em destaque durante o mês de Maio, com um vistoso poster num dos lugares mais icónicos do mundo, a Times Square. “É uma honra ter sido a artista escolhida para o mês de Junho numa iniciativa que eleva globalmente as vozes das mulheres e raparigas e que tem tanto impacto social”, afirma a artista, em comunicado.

Em comum, Ana Moura e o programa Equal do Spotify têm o objectivo de promover o empoderamento feminino, que tem sido um dos pilares da carreira da fadista. “Sempre tive como objectivo reinventar o futuro das mulheres e raparigas na minha carreira, combinando uma poderosa narrativa com música, filme, tecnologia e outros meios artísticos”, sublinha a cantora. Os EUA são um dos mercados mais importantes para a fadista, que garante que o país sempre abraçou a sua “herança” e a sua “mensagem de reivindicação” pela “liberdade”.

Como é que o Spotify contribui para a promoção da igualdade de género? Dando visibilidade a mulheres na indústria da música, garantindo que tenham a mesma representação na plataforma de streaming. O objectivo é não só que a artistas cresçam no seu país de origem, com a lista de reprodução Equal Portugal, como a nível global. Este mês, é Ana Moura e o seu single Andorinhas que estão em destaque.

Adicionalmente, a plataforma criou também a Equal Board ─ uma rede de organizações que promovem o feminismo e a capacitação de mulheres na indústria da música. Na lista de organizações estão, por exemplo, a MIM (Espanha), a She’s the Music (Estados Unidos), a Girls Rock Australia Network (Austrália), a She Said So (Itália), a MEWEM Europa (Europa), a Girls Connected (Canadá) e a Music Women (Alemanha).

Ana Moura conclui elogiando a iniciativa da empresa, que mostra como a tecnologia “é um facilitador na oferta da educação”. “No mundo de hoje as marcas e plataformas de tecnologia estão especialmente numa posição única para promover a igualdade e promover a imagem de fortes modelos femininos para inspirar as gerações mais jovens e outras mulheres”, termina.