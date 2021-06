As maxi cookies e os mini bolos da Claras em Neve

As pequenas caixas chegam arrumadinhas em dois sacos e com a descrição do que cada uma contém. À medida que saem de dentro dos sacos de papel pardo, é difícil decidir o que experimentar primeiro. Depois de abertas, a decisão recai sobre o mini bolo de lima-limão e mirtilos (10€/unidade). É fácil, há uma amiga que faz anos e nada como dar-lhe os parabéns com uma mini fatia de um mini bolo doce e fresco que se desfaz na boca graças ao recheio de brigadeiro.

Mas as propostas de Claras em Neve — o nome do projecto é a expressão usada em português do Brasil para designar a técnica de “claras em castelo” —, de Clara Luna, a pasteleira — “confeiteira”, em português do Brasil —, e do músico português João Portela, passa por bolos mais tradicionais aos brigadeiros (uma caixa de nove unidades custa 12€), brownies (4,50€/unidade) e cookies (3,20€/unidade). Estas chegam em tamanho grande (120 gr) e experimentamos duas variedades, de caramelo e de Nutella (existem ainda de baunilha, chocolate, doce de leite ou caramelo com marshmallow), feitas com chocolate belga da Callebaut e açúcar mascavado.

Fatia de bolo Red Velvet Cookie de caramelo Brownie

Noutra caixa está um enorme brownie de doce de leite com crocante de amendoim — enorme porque maior que o mini bolo. Diz o comunicado da marca lisboeta que os brownies são o “campeão de vendas” e que há mais quatro sabores à escolha: caramelo salgado, oreo, brookie (metade brownie, metade cookie), e blondie (“o irmão louro do brownie, feito com massa de doce de leite e recheado com chocolate branco”, descreve-se).

Há ainda palha italiana (3€/unidade), um doce que não é italiano, mas brasileiro e é parecido com o salame de chocolate, embora seja feito com bolacha (“biscoito”, em português do Brasil) e leite condensado. Os criadores fazem ainda “brigadeiros no potinho” (4€/unidade), ou seja, a massa de brigadeiro chega em frascos pequenos e come-se à colher... O Claras em Neve tem ainda menus de brunch.

Nove brigadeiros: chocolate de leite, chocolate negro, caramelo salgado, cappuccino, oreo, nutella com nido, lima-limão, coco e pistachio Cinco brigadeiros no potinho: chocolate, abacaxxi, lima-limão, frutas vermelhas, caramelo com chocolate

Mas a aposta passa sobretudo por bolos de festa, “altos, em camadas generosas de bolo e recheio, com uma decoração delicada e primorosa”, descrevem os seus criadores (os preços começam nos 18€ e terminam nos 75€). Há um Red Velvet (recheado e coberto com creme de queijo mascarpone e decorado com frutos vermelhos); de Frutas Vermelhas com Creme de Queijo (massa de baunilha fofa e húmida, recheada com compota artesanal de frutas vermelhas e brigadeiro branco cremoso e coberto com queijo mascarpone e mais frutas vermelhas); o “chocolaTUDO”, assim chamado porque é feito de massa de chocolate fofa e húmida, recheada e coberta com brigadeiro cremoso e decorado com placas de chocolate e brigadeiros de chocolate belga; e o Lima-limão e blueberry (o que comemos em tamanho mini). Para quem gosta daqueles bolos que lembram os das nossas avós, as sugestões passam por bolo de maçã com canela, banana caramelizada com canela, mármore com opção de acompanhar com compota de frutos vermelhos ou chocolate, milho verde com coco ou cenoura com brigadeiro de chocolate (os preços variam entre os 20€ e os 25€ para bolos que dão cerca de 12 fatias). Se nada disto lhe enche as medidas, pode recorrer ao serviço de cake design, por exemplo, para um casamento ou um baptizado.

Bolo Parabéns decorado com fitas, velas, confettis e balões coloridos, podendo ainda adicionar brigadeiros e coxinhas ao pack

“A nossa produção é 100% artesanal, com os melhores ingredientes e uma mistura luso-brasileira. Utilizamos várias técnicas da cozinha francesa na confecção, adicionando sempre o nosso próprio tempero especial. Utilizamos apenas o melhor chocolate — essencial para conseguirmos o sabor e a textura que idealizámos — e damos sempre preferência às frutas da época”, informa João Portela.

O Claras em Neve não tem um espaço físico, mas vive só no mundo virtual, ou seja as encomendas podem ser feitas nas redes sociais (Instagram e Facebook), por e-mail ou WhatsApp (+351 918990415). As entregas são na região da Grande Lisboa e pode também encontrar na UberEats e BoltFood.

O Fugas experimentou as cookies, brownie, mini bolo, palha italiana, brigadeiros e brigadeiros em pote oferecidos pela Claras em Neve