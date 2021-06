Castelo Mendo põe-se em festa com um rimance sobre o poder da mulher

Das ruas às ruínas, a aldeia histórica anima-se com um dia inteiro para descobrir o património, a gastronomia e as tradições locais. A cantora Maria João e o chef Álvaro Costa estão entre os anfitriões da celebração marcada para 26 de Junho.

“Não conhece o rimance? Este é um bom momento.” O desafio chega de Castelo Mendo, no concelho de Almeida, que no próximo sábado vai estar todo o dia em ponto de animação, à boleia da festa nas Aldeias Históricas de Portugal.

Um poema do tal rimance (seguidilha popular ou pequeno canto épico) dá o tema e o tom a uma programação que, segundo a organização, “celebra a força e o poder da mulher”, tomando como exemplo D. Mendo, a Donzela Que Se Fez Varão.

A sua história será contada a meio da tarde (às 16h), num híbrido de visita guiada e percurso performativo, com início da Porta da Vila, que há-de calcorrear os vários recantos do património da aldeia, contando com as histórias e memórias de membros da comunidade que contribuem para a descoberta.

Foto O Largo do Pelourinho recebe Maria João no concerto Tempo Não Parou Aldeias Históricas de Portugal

Mas a festa começa mais cedo, às 10h30, com propostas para toda a família e ao longo de todo o dia – incluindo jogos como uma caça ao tesouro para pôr miúdos e graúdos a percorrer ruas e praças.

Aberto o apetite, os convivas dirigem-se, às 13h, a um piquenique nas imediações da aldeia, preparado com produtos da região pelos respectivos produtores. Estes voltarão a estar em foco mais tarde, às 19h30, quando o chef Álvaro Costa protagonizar um show cooking na Igreja de São Vicente. À espera dos comensais vai estar um menu de degustação que reinterpreta a gastronomia local.

Para o serão está reservado o encontro com Maria João no Largo do Pelourinho, às 21h30, num concerto para provar que O Tempo Não Parou. A cantora empresta a sua voz – essa força maior da cena jazzística nacional (e não só) – a esta criação original e colaborativa. Gerada numa residência artística dirigida por Hélder Costa, é comandada pela fusão de estilos musicais e alinhada em torno do tema da festa, tendo ainda como objectivo funcionar como “uma homenagem à arte e a todos os artistas”. Paulo Barros, Carl Minnemann e Ricardo Coelho são os músicos que acompanham Maria João.

As ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo acolhem, às 23h, os últimos ecos da festa: a performance Donzela Que Se Fez Varão - O Poder e a Liberdade da Mulher e correspondente gravação para o podcast Entre Braga e Nova Iorque.

A participação em todos os eventos é gratuita, mas tem lotação limitada e carece de inscrição prévia (todas as informações podem ser consultadas aqui). Quem não puder deslocar-se a Castelo Mendo pode passear-se por lá a partir de qualquer ecrã ligado ao Facebook das Aldeias Históricas de Portugal, onde a festa é transmitida em streaming.

Castelo Mendo é um dos 12 destinos de toda uma rota desenhada para a descoberta das aldeias históricas, que na sua quinta edição se desdobra entre o modo presencial e online. Este mês, o ciclo 12 em Rede - Aldeias em Festas já visitou Trancoso e Castelo Novo. Em Julho, ruma a Sortelha, Belmonte, Almeida e Linhares da Beira (dias 3, 10, 17 e 31, respectivamente). Seguem-se Castelo Rodrigo (28 de Agosto), Marialva (11 de Setembro), Piódão (25 de Setembro), Idanha-a-Velha (30 de Outubro) e, finalmente, Monsanto (6 de Novembro).