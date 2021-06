Nazaré ganha uma piscina feita de contentores marítimos

Quatro contentores que formam um complexo de piscinas de diferentes níveis — a mais alta está a seis metros do chão. Todos os contentores estão ligados e todos possuem “janelas” transparentes. Esta é uma das novidades do Ohai Nazaré, resort plantado em pleno Parque Nacional de Leiria, a maior reserva ecológica de pinhal da Península Ibérica, composto por 116 bungalows, 37 glampings e dez apartamentos​.

As dimensões dos contentores variam entre os 5x12 e os 2,4x12 metros. No total, o complexo ocupa 180m2 e alberga 255m3 de água. Do projecto à construção foram necessários menos de dois meses. E o Ohai orgulha-se dos materiais utilizados: “tinta ecológica, iluminação LED de baixo consumo, paletes provenientes da reciclagem de plásticos dos oceanos, vidros de baixa emissividade, entre outras inovações”.

De forma a garantir diversão em segurança para todos, o acesso aos espaços de água é feito através de turnos de duas horas previamente reservados no dia do check in e mediante disponibilidade. As reservas podem ser realizadas através do site ou por e-mail.

Aqui, as famílias podem ainda desfrutar de um parque aquático, da piscina infantil, da “piscina grande”, do spa, de diferentes zonas desportivas, do parque infantil e do restaurante.