O que vai mudar nas suas compras online depois do fim da isenção de IVA nos envios extracomunitários inferiores a 22 euros?

Se tem uma encomenda de baixo valor vinda da China, Estados Unidos, Reino Unido ou qualquer outro país externo à União Europeia (UE) a caminho, pode vir a ter de pagar o IVA se esta entrar em território da UE depois de 1 de Julho. Nessa data, as regras para as compras de baixo valor vindas de fora da UE vão mudar: a isenção de IVA acaba, seja qual for o valor. Neste P24 percebemos como vão ser as compras online depois de 1 de Julho, com o jornalista Pedro Crisóstomo.

