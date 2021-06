E se Portugal ficar em terceiro no grupo? O ponto de situação dos melhores terceiros classificados

A calculadora saiu da gaveta e, desde a derrota frente à Alemanha, as contas de somar e subtrair têm sido feitas vezes sem conta. Mas, em comparação com outros anos, a matemática do Euro2020 é predominantemente favorável à selecção nacional na entrada para a terceira e derradeira jornada no grupo F: actualmente em terceiro lugar, depois de uma vitória frente à Hungria e uma derrota com a Alemanha, a selecção nacional tem uma panóplia de resultados possíveis para garantir o apuramento aos oitavos-de-final do Europeu.

É verdade que o cenário mais favorável, um triunfo frente à França esta quarta-feira, resolve já as contas do apuramento, mas os pupilos de Fernando Santos podem nem precisar de levar de vencida a actual selecção campeã do mundo. Caso não consiga a vitória, Portugal terá de recorrer novamente à calculadora e manter um olho atento nos restantes jogos da competição, caso termine em terceiro lugar do grupo. Com um empate frente aos gauleses, a selecção nacional somará quatro pontos, ultrapassando Suíça, Finlândia e Ucrânia na lista dos melhores terceiros classificados.

Foto Actual classificação de terceiros classificados UEFA

Já em 2016, ano em que Portugal venceu o Europeu, a selecção nacional garantiu o apuramento para os oitavos-de-final como um dos melhores terceiros classificados da fase de grupos. Tal como há cinco anos, passam as quatro equipas que terminem na terceira posição e completem melhor registo: se este for o cenário português, a selecção nacional compete directamente com Suíça, Ucrânia, Finlândia, Espanha e Croácia. Neste momento, Portugal é o segundo classificado nesta competição, com menos um jogo do que a Suíça, que terminou o apuramento da fase de grupos com quatro pontos somados.

A selecção nacional estará atenta ao duelo entre Croácia e Escócia, que se realiza às 20h desta terça-feira. Já esta quarta-feira, a selecção nacional defronta a França, enquanto Alemanha e Hungria decidem o resto da matemática do grupo F. O cenário mais negativo seria uma derrota frente à França e uma vitória Húngara sobre a Alemanha: nesse caso, Portugal ficaria fora dos “oitavos”.

A equipa de Fernando Santos poderá mesmo passar se for derrotada pela França por um máximo de dois golos: isto se, no outro jogo do grupo F, a Hungria não conseguir uma surpreendente vitória frente aos germânicos, que levaram Portugal de vencida por 4-2 no passado sábado.