Ludwig, o sueco abstémio que foi proibido de treinar

Histórias do Euro:

“Nós comemos pizza de vez em quando. Para ele, o limite deve ser comer pão de centeio”. Esta frase do internacional sueco Albin Ekdal refere-se a Ludwig Augustinsson, lateral-esquerdo da Suécia cuja vida seria, para o cidadão comum, um tremendo aborrecimento.

Para este nórdico de 27 anos trata-se de fazer o possível para ir mais longe do que os demais. Numa era em que os clubes de futebol têm os mais sofisticados métodos de recuperação e desenvolvimento físicos, Augustinsson consegue ir ainda mais longe.

Oriundo de famílias financeiramente cómodas e aluno de bons colégios – factor que o diferencia de alguns companheiros de selecção –, Ludwig é apontado pelos colegas como um autêntico viciado em treino e já chegou mesmo a ser proibido pelo Copenhaga, onde jogava, de treinar fora de horas.

Mas este sueco não acata as ordens na totalidade. Gasta fortunas em técnicas e materiais para recuperar melhor e mais rapidamente do que os colegas e adversários. Na Dinamarca, chamaram-lhe o “profissional 24 horas” e “sr. Recuperação”, depois de ter comprado umas calças especiais.

“Comprei um par de calças de recuperação de 20 mil coroas [cerca de 19 mil euros]. Ajudam a empurrar o sangue para fora dos pés, para acelerar a recuperação. Nunca perdi uma época [por lesão], portanto funcionam bem. São, provavelmente, a melhor coisa que alguma vez comprei”, chegou a explicar Ludwig.

Mas o rigor e disciplina do jogador não ficam por aqui. Augustinsson é 100% abstémio, uma decisão que tomou ainda muito cedo na carreira. Formado no Brommapojkarna, foi lá que conheceu John Guidetti, internacional sueco dois anos mais velho. E foi este avançado que aconselhou Augustinsson a não tocar em álcool – ainda que o jogador assuma, de qualquer das formas, nem gostar do sabor.

“Em todas as equipas dizem-me ‘vá, bebe qualquer coisa’, mas eu sou forte e resisto. Às vezes até fico zangado, porque me pressionam, e respondo ‘bebe e depois veremos quem vai mais longe na carreira’. Até acredito que de vez em quando não faça mal, mas se for frequente reduz o desempenho (…) foi o John [Guidetti] quem começou tudo isto. É como um irmão mais velho para mim”.

Olhando para a carreira de Augustinsson todo este rigor tem dois pontos de análise. Por um lado, é de uma fiabilidade física tremenda e somou, em média, desde 2014, mais de 32 jogos por época… só no clube. Chegou, em 2016/17, a fazer 50 jogos pelo Copenhaga.

Por outro lado, a fiabilidade e resistência contrastam com um percurso abaixo do esperado. Em 2015, foi campeão da Europa sub-21, na célebre final ganha a Portugal no desempate por penáltis. À data, Augustinsson era um dos laterais mais promissores do continente, fruto da junção de capacidade física e competência nos duelos defensivos com uma grande propensão ofensiva na qual pontificavam os predicados a cruzar e até a bater bolas paradas.

Estas valências não mudaram e devem valer-lhe um bom contrato em breve, mas Augustinsson passou “apenas” por Brommapojkarna, Goteborg, Copenhaga e Werder Bremen – tem mais um ano de contrato com os alemães, mas a descida à II divisão alemã deverá proporcionar uma mudança de ares neste Verão.

Parece pouco, para quem já foi dos mais promissores da Europa, mas não é, seguramente, por falta de treino, disciplina e profissionalismo.