“Sou normal. Um escritor normal”, escreve Michel Houellebecq em Intervenções

Creio que isto deve ter acontecido na Primavera de 1992. O meu primeiro livro de poemas, La Poursuite du bonheur (A Procura da Felicidade), acabava de ser publicado. Estou a almoçar com Jean Ristat numa pizaria em Ivry-sur-Seine. Ele serve-me vinho e depois, com um sorrisinho tímido, anuncia-me que faz parte do júri de um prémio.