Terça, na TV: O Corvo Branco, uma grande casa de ópera e recordações de Eduardo Prado Coelho

CINEMA

O Corvo Branco

AXN Movies, 21h10

Realizado por Ralph Fiennes e protagonizado por Oleg Ivenko, debruça-se sobre a vida de Rudolf Nureyev, bailarino soviético que transformou o papel da figura masculina na dança. Actuou em alguns dos mais importantes palcos do mundo, com bailarinas como Margot Fonteyn, Eva Evdokimova ou Veronica Tennant. Foi director da prestigiada escola Ballet da Ópera de Paris. Faleceu a 6 de Janeiro de 1993, em França, vítima de sida. Tinha 54 anos.

Revolutionary Road

TVCine Emotion, 23h

Sam Mendes realiza esta adaptação do romance homónimo de Richard Yates. Nos EUA dos anos 1950, April (Kate Winslet) e Frank Wheeler (Leonardo DiCaprio ) percebem que se transformaram naquilo de que queriam fugir: ele é um homem encurralado num emprego sem interesse; ela, uma mulher que deseja algo mais apaixonante. Vivem para criar os filhos, enquanto tentam sobreviver aos seus dramas e vão deixando pelo caminho as suas ambições. Mas April ainda sonha mudar de vida.

Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos

Cinemundo, 00h30

Frankie Dunn (Clint Eastwood) é um treinador de boxe veterano. Desde o afastamento da filha que tem dificuldade em relacionar-se com os outros. Resta-lhe o amigo Scrap (Morgan Freeman), um ex-boxeur que cuida do ginásio. É então que aparece Maggie (Hilary Swank), que sabe o que quer, tem uma enorme determinação e uma maior ainda vontade de vencer. Só precisa de um treinador. Realizado por Eastwood, o filme venceu quatro dos sete Óscares para que foi nomeado: melhor filme, realizador, actriz principal (Swank) e actor secundário (Freeman).

O Criado

RTP1, 2h

O texto escrito pelo britânico Robin Maugham, em 1948, saltou para o cinema em 1963, neste filme realizado por Joseph Losey, segundo um argumento de Harold Pinter. Entre outras distinções, conquistou três prémios BAFTA, um deles o de melhor actor, para Dirk Bogarde, que aqui se afirmou como um dos grandes da sua geração. O Criado é um drama psicológico centrado numa relação de manipulação e inversão de papéis entre um empregado e o seu patrão.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h15

Directo. Estaremos a entrar numa quarta vaga? É esta a pergunta lançada por Carlos Daniel ao painel de hoje. Embora a vacinação vá avançando, sobem os números de casos, especialmente na Área Metropolitana de Lisboa, onde factores como a prevalência da variante Delta do novo coronavírus (mais transmissível do que a estirpe original) levaram o Governo a proibir saídas e entradas ao fim-de-semana.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Ópera para Um Império

RTP2, 20h30

Em 1861, era colocada a primeira pedra de um dos mais emblemáticos edifícios da capital francesa: a Ópera Garnier de Paris, assim chamada por ter sido arquitectada, no contexto da reforma urbana do Segundo Império, por Carles Garnier. Este documentário, escrito por Stéphane Landowsky e realizado por Patrick Cabouat, recorre a depoimentos de especialistas, imagens da época, recriações históricas e animações 3D para lembrar pormenores dos 14 anos de construção, bem como espectáculos que passaram pelo palco e muitas histórias e lendas do lugar – o famoso fantasma não falta à chamada.

Resistir à Cegueira do Mundo

RTP2, 23h21

Assinado por Abílio Leitão, recorda a vida e a obra de Eduardo Prado Coelho (1944-2007), o crítico, ensaísta e professor que marcou uma época na vida cultural portuguesa no último meio século da sua vida. São cerca de 50 minutos de uma biografia ilustrada por fotografias, documentos, excertos de programas televisivos e dezena e meia de testemunhos, com Bach, Mahler e Carlos D’Alessio na música de fundo.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

TVI, 19h50

Directo. Croácia e Escócia defrontam-se no Hampden Park, em Glasgow, num jogo a contar para a fase de grupos, com o argentino Fernando Andres Rapallini como árbitro. Ambas as selecções têm um ponto na tabela do Grupo D, atrás da República Checa e da Inglaterra (quatro cada).