Lenda da BD Corto Maltese regressa pela mão de novos autores

Corto Maltese, lendário herói da banda desenhada criado por Hugo Pratt, vai regressar às livrarias, pela mão de dois novos autores, os franceses Bastien Vivès e Martin Quenehen, anunciou segunda-feira a editora Casterman.

Está previsto para Setembro de 2021 o lançamento de Ocean Noir (Oceano Negro), o novo livro de Corto Maltese, sereno aventureiro cujas viagens de barco pelo mundo inspiraram sucessivas gerações desde o final dos anos 1960.

O desenhador Bastien Vivès, um dos autores mais proeminentes da banda desenhada francesa contemporânea, adiantou ao jornal Le Parisien que tem vindo a procurar absorver o “traço” de Pratt, mas mantendo-se fiel ao seu próprio estilo.

“Foi interessante imaginar o que poderíamos trazer hoje ao Corto Maltese”, explicou Vivès, que assinará o novo livro com Martin Quenehen, autor que é um fã confesso de Hugo Pratt.

A nova abordagem da editora difere de uma anterior tentativa de relançar Corto Maltese replicando de forma mais fiel a criação de Pratt, em 2015, pelos espanhóis Rubén Pellejero e Juan Diaz Canales.

Falecido em 1995, Hugo Pratt narrou as viagens de Corto Maltese, situadas no início do século XX, em 12 álbuns de BD de grande sucesso entre o público e a crítica.