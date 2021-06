Forças Armadas têm 252 militares em prontidão para apoiar no combate à pandemia

As Forças Armadas têm 252 militares em prontidão, dos quais mais de metade para apoiar a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) no combate à pandemia. Esta é a região que mais preocupa, mas o aumento crescente de novos casos regista-se um pouco por todo o país. Na última semana, de acordo com dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), as unidades de saúde pública tinham, a nível nacional, o equivalente a 198 profissionais a tempo inteiro a realizar inquéritos epidemiológicos.