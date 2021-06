“O SEF é um serviço absolutamente indispensável à segurança interna”

A procuradora Helena Fazenda, que muito antes de ser secretária-geral do Sistema de Segurança Interna foi directora adjunta do SEF, fala da anunciada extinção do organismo que controla as fronteiras. E reflecte sobre a disputa da segurança das vacinas entre a PSP e a GNR em Évora e resume a sua atuação depois de saber do roubo de material militar, em Tancos.