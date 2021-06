O Porto não é uma câmara qualquer

Ponto prévio: não voto no Porto, voto em Oeiras. Não voto, mas tenho noção da importância política que teve e tem (ou devia ter) a segunda autarquia mais influente do país e que vai além do seu número de eleitores: aproximadamente 241 mil. Insere-se no pólo social, económico, industrial, académico, etc. que é a Área Metropolitana do Porto e já deu várias provas do seu activismo político em diferentes momentos da História.