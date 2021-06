TC “absolveu” socialista que chamou “cigana” a deputada, mas presidente condena comportamento

Tribunal anulou a decisão do PS de condenar ex-deputado europeu, sustentando que não lhe foram dadas todas as garantias de defesa no processo disciplinar. João Caupers fez declaração de voto reprovando o “chocante racismo” e a misoginia manifestados por Manuel dos Santos.

O Tribunal Constitucional (TC) anulou a decisão do PS de suspender os direitos do ex-eurodeputado Manuel dos Santos de eleger e ser eleito durante dois anos por ter chamado “cigana” à então deputada Luísa Salgueiro em 2017, quando ela se perfilava para ser cabeça de lista à Câmara de Matosinhos. A decisão, porém, foi tomada com base na violação do princípio do contraditório no processo disciplinar movido pela distrital do Porto, e levou o presidente do TC a apresentar uma declaração de voto em que condena o comportamento do histórico socialista.