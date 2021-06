PSD não poupa António Oliveira e diz que a sua desistência foi um “alívio” para o partido

Presidente da concelhia do PSD disse sentir “vergonha alheia” pelo comportamento do antigo seleccionador de futebol e líder da distrital do PSD-Porto assume que a escolha de Oliveira para Vila Nova de Gaia foi “erro de casting ”.

Ao terceiro dia, o PSD reagiu com estrondo à decisão de António Oliveira de romper o compromisso que tinha com o partido para liderar a candidatura da coligação Aliança Democrática à Câmara de Vila Nova de Gaia. Não foi um lavar de roupa suja, mas andou perto. Para o PSD, foi um “alívio” a desistência de António Oliveira que foi considerado um “ditador” com perfil de “eu quero, poso e mando”.

O partido tinha prometido responder a Oliveira nesta segunda-feira e fê-lo deixando claro que António Oliveira foi “um erro de casting”, segundo o presidente da distrital do PSD-Porto, Alberto Machado.

Numa concorrida conferência de imprensa, num hotel em Vila Nova de Gaia, onde marcaram presença os 15 candidatos a presidentes de junta e dirigentes do PSD e do CDS, coube a Cancela Moura abrir as hostilidades. ​O líder da estrutura concelhia leu um comunicado com duras críticas ao antigo seleccionador nacional de futebol, acusando-o de “nunca ter dado a cara pela coligação”.

“Na política, como na vida, não vale tudo. Não admitimos que alguém que não nos conhece faça juízos de valor ou coloque em causa o bom nome, a honra e a integridade daqueles que compõem esta candidatura”, declarou Cancela Moura.

“Não aceitamos, pois, lições de moral de quem, faltando à palavra dada, ainda se arroga, qual virgem ofendida, em paladino da moral e dos bons costumes”, atirou o deputado do PSD, que viu António Oliveira barrar o seu nome para número dois da lista para a Câmara de Vila Nova de Gaia. “Para quem acusa os partidos de lhe imporem o pior da mercearia política, convenhamos que o principiante António Oliveira bateu toda a gente aos pontos”, disse.

E acrescentou: “Nós sentimos vergonha alheia por esse comportamento”. Cancela Moura revelou ainda que está a fazer um “esforço grande” para manter a dignidade e a elevação perante o que aconteceu. “Não fomos nós que criamos este imbróglio.”

“Durante três meses, António Oliveira reuniu uma única vez com os candidatos às juntas de freguesia, nunca apresentou uma ideia, quanto mais um projecto, nunca deu a cara e adiou por três vezes a apresentação da candidatura. Infelizmente, nada aconteceu”, declarou, na conferência de imprensa.