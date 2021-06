Da justiça à saúde – PCP dedica jornadas parlamentares a Lisboa e a Setúbal

Justiça e combate à corrupção, saúde e pandemia, transportes públicos e mobilidade, pesca artesanal e pequenas e médias empresas são temas que os deputados comunistas vão abordar nesta segunda e terça-feira nas visitas integradas nas jornadas parlamentares que vão decorrer em diversos pontos da Área Metropolitana de Lisboa. Marcadas antes de se pensar que a região estaria sujeita a medidas especiais durante o fim-de-semana, estas jornadas parlamentares vão também abordar as causas que levam a que esta área acabe por sofrer mais do que o resto do país com a pandemia, diz ao PÚBLICO o líder parlamentar comunista.