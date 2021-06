Da protecção da vida à promoção da injustiça

Quando o Governo anunciou a libertação antecipada, o indulto ou a liberdade condicional de uma parte da população prisional que cumpria penas sem especial gravidade criminal, o alarme público da medida e a feroz oposição dos partidos da direita puderam ser superados com a necessidade de salvar vidas ameaçadas pela pandemia. Uma medida assim tão excepcional, que punha em causa princípios tão basilares do ordenamento jurídico, da ética colectiva e da própria noção de segurança da comunidade, acabou por ser aplicada sem grande comoção ou protesto porque era possível encontrar nos seus fundamentos razões de ordem humanitária. Actualmente, quando as ameaças e as incertezas são apesar da situação em Lisboa bastante menores do que em Abril de 2020, não se consegue entender como essa medida continua a ser aplicada. A excepção tornou-se regra e é isso que coloca o Ministério da Justiça numa situação difícil de acompanhar.