“Sou trans”, disse Ruan antes de ser agredido em Inglaterra. Polícia desencorajou a queixa do português

Ruan estava à porta de casa quando um grupo o abordou e agrediu. Na polícia, disseram-lhe que “era um caso perdido”, devido à falta de provas. Mas ainda que seja importante “gerir as expectativas” da vítima quanto à possibilidade de encontrar os agressores, esta terá sido uma “péssima prática”. A queixa pode ser importante “por uma lógica de empoderamento e validação”.

Ruan Filipe estava perto de casa, em Bournemouth, Inglaterra, a fumar um cigarro quando foi abordado por um grupo de homens que lhe pediram isqueiro. Quando lhes passou o isqueiro, agarraram-lhe no braço e convidaram-no a juntar-se a eles no carro. O convite foi rejeitado pelo jovem de 21 anos, natural de Santa Maria da Feira.

Seguiu-se a pergunta: “Tens uma voz feminina; como é que tens barba na cara?” E Ruan respondeu: “Porque sou trans.” A partir daí começaram as agressões. “Puxaram-me para o chão, tinham facas e soqueiras com lâminas. Foi assim que me fizeram os cortes na cara, na barriga e nas pernas”, conta o jovem ao P3.

A agressão terá acontecido de noite, por volta das 23h30 da última sexta-feira, 18 de Junho, e não terá sido testemunhada por ninguém. Ruan refere que lhe colocaram “qualquer coisa na boca”, provavelmente um pano, para que não pudesse gritar e só pararam de o agredir quando, perante a tentativa de lhe arrancarem as calças, Ruan mordeu um dos agressores. “Comecei a correr e escondi-me atrás de um supermercado. Só voltei a casa passado uma hora”, relata.

Esta não foi a primeira vez que Ruan foi vítima de um ataque de transfobia — já havia acontecido em Portugal e em Inglaterra. Desta vez, dirigiu-se à polícia, mas acabou por não apresentar queixa: “A polícia disse que não havia ponto [por onde pegar]. Aqui não há câmaras, ninguém viu, ninguém ouviu porque me enfiaram aquilo na boca. Ou seja, é um caso perdido”, lamenta. As perícias para encontrar impressões digitais no corpo de Ruan também não foram bem-sucedidas, uma vez que os agressores estavam a usar luvas. E apesar de a preparação dos agressores parecer indicar um ataque premeditado, Ruan garante que só “se tornaram agressivos” quando lhes disse que era trans.

O desencorajamento feito pela polícia em relação à apresentação de queixa “acontece muitas vezes”, refere Marta Ramos, da Ilga (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero). “Por um lado porque há uma falta de percepção da importância e da gravidade destas questões. Mas também porque é importante gerir as expectativas das próprias pessoas. Há muitos casos em que se não há informação nenhuma sobre os agressores, não há contexto específico, o mais natural é que não haja forma de encontrar as pessoas agressoras”, explica.

Ainda assim, refere, o desencorajamento da queixa é “uma péssima prática”, até porque esta pode ser importante “por uma lógica de empoderamento e validação das vítimas”. “O papel da autoridade é fazer cumprir a lei. Se a pessoa foi vítima de um crime, o passo natural seguinte é apresentar queixa. Caso contrário estamos a colocar o ónus e a responsabilidade em cima da vítima”, defende.

Crimes transfóbicos aumentaram 16% no Reino Unido

Em Portugal, os dados mais recentes da Ilga datam de 2019 e indicam que foram feitas 186 queixas durante o ano de 2018. Desses, em apenas 13,75% dos casos as vítimas optaram por fazer queixa às autoridades. No mesmo relatório, 28% dos inquiridos que se dirigiram às autoridades dizem que a resposta foi de “desvalorização”.

O relatório de 2021 da Ilga Europa reporta estatísticas do Governo do Reino Unido, que mostram um “aumento contínuo de crimes de ódio comparativamente ao ano anterior”, sendo que os “crimes com base na orientação foram os que mais cresceram (19%)” e os crimes transfóbicos os segundos da lista (16%) — ficando o número deste tipo de crimes fixado em 2540. Em 2015 foram 820.

Marta Ramos relembra que “há sempre um prazo legal para apresentar queixa” e que esta não tem de ser feita “no momento mais imediato”, até porque obriga a vítima a reviver a agressão. Pode, contudo, ser útil registar a informação e “todos os detalhes que se lembra” para que “quando se sentir capaz de apresentar queixa não ter a visão deturpada sobre o que acontecer”.

Procurar uma organização de apoio à vítima pode também ser importante, “até para a pessoa compreender todo o processo, porque muitas vezes este não é explicado, ou é de forma muito técnica, e a pessoa naquele momento não é capaz de processar a informação”. Mais ainda, várias associações disponibilizam-se para acompanhar a vítima no momento de apresentar a queixa.

O essencial, relembra, é que “não sejam as próprias forças de segurança a fazer surgir novamente sentimentos de dúvida e incapacidade das próprias vítimas”.