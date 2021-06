Queres fazer parte do coro de uma ópera?

O Coliseu do Porto recebe, a 4 de Setembro, a ópera Cosí Fan Tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a Orquestra Clássica do Politécnico do Porto, e terá um coro participativo, sob direcção musical de Cesário Costa.

Até 10 de Julho, os interessados em integrar o coro da ópera deverão enviar um e-mail para coro@coliseu.pt, a indicar o nome, o tipo de voz (soprano, contralto, tenor ou baixo), assim como uma breve nota biográfica. Serão mais tarde convocados para uma audição, agendada de acordo com o número de candidatos, e onde os participantes deverão cantar uma das partes do coro de Cosí Fan Tutte. As inscrições são gratuitas e as participações voluntárias.

Embora o conhecimento musical e de leitura de partituras musicais sejam indispensáveis, as inscrições estão abertas a todos. A oportunidade de “as pessoas estarem em palco e estarem a participar numa produção do Coliseu do Porto, junto de outros cantores e da Orquestra Clássica do Politécnico do Porto, com encenação de António Durães” é, para a maioria dos participantes, uma “experiência única”, frisa o maestro Cesário Costa, em declarações ao P3.

A história de Cosí Fan Tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, centra-se em dois jovens casais inexperientes dos limites entre a realidade e a fantasia. Ao serem manipulados pelo cínico D. Alfonso, Guglielmo e Ferrando são levados a apostar na fidelidade das suas namoradas, Fiordiligi e Dorabella, relata o Coliseu, em comunicado. Os bilhetes para a ópera co-produzida pelo Coliseu do Porto e pelo Politécnico do Porto já se encontram à venda online e nos locais habituais.​

