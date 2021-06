A melancolia de Nick Cave vive nas polaroids do seu primeiro fotolivro

"Em Janeiro de 2018, perto da minha casa, em Brighton, encontrei uma luva vermelha de uma criança pousada sobre uma placa que dizia 'Church Place'", descreve o músico Nick Cave na introdução do seu recém-publicado fotolivro Melancholy: The Little Book of Lost Gloves. Não resistiu e fotografou. "Não pensei muito sobre isso na altura, mas à noite, quando via as fotografias do dia, senti o pulsar da sua melancolia e fiquei satisfeito."

No dia seguinte, por coincidência, Cave passou por uma luva de couro que estava pousada sobre o passeio, na sua rua, e tornou a fotografar. "Estas imagens deram origem a um impulso de fotografar todas as luvas perdidas com que me cruzava." Assim fez, sempre com recurso ao seu smartphone e a uma app que simula polaroids.

"Elas estão por todo o lado – as luvas que suspiram pelos seus pares." Estas "luvas solitárias", como lhes chama o líder dos Bad Seeds, aparecem sazonalmente e "lembram-nos daqueles que se sentem deslocados ou desligados". "São lembranças de pesar nas minhas caminhadas invernais."

Quando o Sol reaparece, nos meses de Primavera, as luvas solitárias começam a desaparecer. "Mas regressam sempre." Nick Cave salvou-as a todas, mas as cem que mais o tocaram, "as mais perdidas, as mais deslocadas, as mais esquecidas", estão compiladas no seu pequeno livro da melancolia.