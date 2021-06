UE endurece as sanções contra a Bielorrússia

Estados-membros aprovaram a quarta ronda de sanções para punir Lukashenko. Josep Borrell diz que um novo pacote, com “acções direccionadas” aos interesses económicos do regime já está em preparação.

Os Estados-membros da União Europeia endureceram esta segunda-feira a sua resposta ao regime da Bielorrússia, e carregaram nas medidas punitivas introduzidas após o desvio de um avião da Ryanair e a detenção do jornalista e opositor político, Roman Protasevich, numa acção concertada com os governos dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que contribui para acentuar o isolamento internacional do Presidente Alexander Lukashenko.