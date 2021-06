Testes gratuitos nas farmácias sem limite mensal e alargados a não-moradores de Lisboa

O plano municipal de testagem gratuita à covid-19 em Lisboa foi alargado a não-residentes no concelho e deixou de estar limitado a dois testes por mês como até aqui, anunciou a Câmara de Lisboa esta segunda-feira.

Num momento em que os números de infecção na região continuam a crescer, o município vai disponibilizar agora testes para quem não mora no concelho. Quem trabalhar ou estudar em Lisboa, por exemplo, poderá assim agendar a realização de testes gratuitos nas 110 farmácias aderentes.

O município iniciou, a 31 de Março, uma campanha de testagem destinada a alguns grupos de moradores da cidade, depois alargada a todos os residentes, oferecendo a possibilidade de realizarem dois testes mensais gratuitos. Agora, essa limitação também desaparece.

De acordo com dados do município, o número de testes efectuados, nas farmácias e postos móveis organizados pela Câmara de Lisboa e Cruz Vermelha, “mais do que duplicou na última semana, passando de uma média diária de 1000 testes para mais de 3500 testes/dia, nos dias 17 e 18 de Junho”.

Desde o arranque do programa, a 31 de Março, já foram realizados nas farmácias mais de 60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa.

No entanto, há algo que tem falhado neste plano, que é a testagem dos funcionários que trabalham nos sectores do comércio e da restauração. A autarquia começou por disponibilizar testes gratuitos apenas aos trabalhadores das empresas apoiadas no programa Lisboa Protege e mais tarde alargou-o a todos os estabelecimentos destes sectores existentes na cidade. Contudo, essa campanha de testagem não teve muita adesão. Segundo noticiou ao PÚBLICO na quinta-feira, foram apenas efectuados 31 testes ao abrigo deste programa.

Por isso, nota a autarquia, equipas dos serviços de protecção civil municipal estarão presentes a partir desta segunda-feira nas principais artérias comerciais da cidade “a sensibilizar, porta a porta, o comércio local e restauração para a necessidade de testar os seus funcionários”.