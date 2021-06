O que pode a União Europeia fazer para salvar a democracia e travar a desinformação?

As notícias falsas já fazem parte do quotidiano da Internet?

Segundo os dados de um inquérito realizado em 2018 aos cidadãos da União Europeia, mais de 60% dos inquiridos revelaram contactar regularmente com notícias falsas na internet (seja diariamente ou uma vez por semana). Em 2018, já se passavam dois anos desde a eleição de Donald Trump e da votação do "Brexit", tidos como os dois momentos mais simbólicos da época da pós-verdade. Mas as estimativas são de que nos últimos quatro anos o número de fake news no espaço mediático tenha aumentado.