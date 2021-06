O ioga ajuda a envelhecer bem

Combinando práticas de alongamento e fortalecimento de posturas com respiração profunda e relaxamento, o ioga foca-se numa conexão mente e corpo. Tem nas suas raízes a filosofia oriental, sendo uma prática milenar. Actualmente, no Ocidente, esta prática tem mais enfoque na componente de aptidão física, contudo, o aspecto espiritual não é esquecido, não tendo carácter religioso, pessoas de todas as religiões e crenças podem beneficiar com a prática do ioga.

O ioga sénior é uma prática de ioga suave, em que as posturas físicas (asanas) são modificadas e adaptadas, por professores experientes e credenciados, às necessidades do praticante, tornando-se, assim, segura para pessoas de todas as idades, e em todos os níveis de aptidão, habilidade ou condição física. Esta actividade ajuda a desenvolver o corpo e a mente, aumenta a consciência do corpo, trazendo muitos benefícios ao nível da saúde dos seus praticantes.

Outro aspecto benéfico é o da prevenção de quedas, risco que se agrava com o avançar da idade. O exercício ajuda a manter ou recuperar o equilíbrio, melhorar a flexibilidade e os reflexos do praticante. Várias posturas realizadas isoladamente ou em sequência melhoram a coordenação motora, a estabilidade e o equilíbrio. O objectivo dessas posturas é alinhar o corpo de forma adequada, evitando que o idoso sofra com problemas de coluna, por exemplo, normalmente, causados por má postura. Permite, ainda, que o praticante tonifique os músculos e fortaleça a musculatura óssea, tornando-se esta prática uma poderosa aliada no combate à osteoporose.

Com o avançar da idade o idoso revela mais stress e mais ansiedade, devido à condição de saúde mais debilitada, ao isolamento, à solidão, etc., os praticantes aprendem e praticam técnicas de relaxamento, meditação, respiração e pensamento positivo contribuindo desta forma, a controlar a ansiedade e o stress e promovendo a aquisição de uma atitude mais positiva perante a vida.

Esta prática reeduca a capacidade de concentração e memória, incentiva os praticantes a controlarem os pensamentos e se concentrarem no movimento a ser executado e a estarem mais conscientes do seu corpo e do meio que os rodeia. Com o tempo, isso promove o foco, a atenção, concentração e a memória, reflectindo-se positivamente nas rotinas e tarefas diárias e consequentemente numa melhoria da qualidade de vida.

A prática regular das diferentes técnicas que compõem uma aula de ioga, como: asanas (posturas físicas), pranayamas (técnicas de respiração e controle energético), relaxamento e meditação levam a uma vida mais feliz e gratificante. O ioga não apenas tonifica o corpo, mas também eleva a mente. A atitude vai melhorar. O praticante vai pensar de uma forma mais positiva e sentir-se mais enérgico, mais jovem e mais feliz.