Depois do divórcio, Kim Kardashian continua a ser “a maior fã” de Kanye West

O fim de Keeping Up with the Kardashians tem levado as estrelas deste reality-show, que durante 14 anos mostrou de perto o quotidiano da família Kardashian-Jenner, a momentos televisivos de reencontro, num dos quais Kim falou sobre o seu divórcio e o ex-marido Kanye West: “​​Serei para sempre a maior fã do Kanye.”

O pedido de divórcio deu entrada no tribunal em Fevereiro, com Kim a citar diferenças irreconciliáveis no seu casamento de quase sete anos. No entanto, desde o primeiro instante, o casal concordou em partilhar as responsabilidades parentais assim como a guarda dos seus quatro filhos: North, 8 anos; Saint, 5 anos; Chicago, 3 anos; e Psalm, 2 anos​. E, para já, Kim afirma estar tudo a correr bem. “Temos uma incrível relação de co-parentalidade”, revelou, acrescentando que Kanye “será sempre” da família. “Ele é o pai dos meus filhos.”

Ainda na última semana, Kim usou o Instagram para assinalar o 44.º aniversário de Kanye West. Porém, a socialite declinou entrar em detalhes sobre a ruptura do casamento. “Não foi uma coisa específica. Foi uma diferença geral de opiniões sobre algumas coisas”, justificou.

Além disso, negou os recentes rumores de que estava a namorar: nem com o apresentador da CNN Van Jones nem com o cantor colombiano Maluma.