Britney Spears diz que não sabe se voltará a actuar

O regresso aos palcos é algo que os fãs, aparentemente, pedem com frequência a Britney Spears. Por isso, a cantora usou a sua conta de Instagram para responder às dúvidas de quem a segue e admira. “Se estou pronta para subir outra vez ao palco? Será que alguma vez voltarei a subir ao palco...”, disse Spears, de 39 anos, num vídeo publicado na semana passada.

A cantora, que não actua em público desde finais de 2018 e que está sob uma tutela ordenada por tribunal, fez a declaração quando respondia a três perguntas que, segundo a própria, tinham sido enviadas pelos seus fãs. “Não faço a menor ideia [se vou voltar]. Estou a divertir-me neste momento, estou numa transição da minha vida e estou a divertir-me”, declarou.

Os seus comentários vêm na sequência de repetidos apelos dos fãs para que se assegurem de que ela está bem no meio de crescentes teorias conspiratórias de que está a ser mantida contra a sua vontade e que está a enviar mensagens enigmáticas de ajuda através das suas publicações no Instagram.

As afirmações surgem ainda uma semana antes de a cantora se dirigir ao tribunal de Los Angeles, que vai deliberar sobre quem deverá supervisionar e gerir os seus assuntos pessoais e comerciais. O pai da cantora, Jamie Spears, foi nomeado seu tutor depois de a filha ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento, mas Britney, que se tornou um fenómeno entre adolescentes com sucessos como Baby one more time ou Toxic, já tinha tornado claro, há um ano, que não quer que o pai continue responsável pelos seus bens.

Uma proposta, em Agosto passado, para o afastar e uma audiência, em Abril deste ano, sobre um novo pedido para substituí-lo por outra pessoa foi adiada. A própria cantora irá dirigir-se ao tribunal, na quarta-feira, 23 de Junho.

As outras duas perguntas eram sobre a sua viagem de negócios preferida — a Itália onde ficou com a designer Donatella Versace, respondeu —; e sobre o tamanho que calça — 37/38.

A última vez que a artista actuou em público foi em Outubro de 2018, no Grande Prémio de Fórmula 1 em Austin, Texas, no final da sua digressão mundial Piece of Me.