Portugal conta com quatro dos melhores mestrados em finanças a nível global

Mestrados da Nova, Católica, ISEG e Iscte foram incluídos no ranking deste ano do Financial Times , tornando Portugal no terceiro país mais representado.

Dos 55 melhores mestrados em finanças do mundo, incluídos no ranking elaborado pelo Finantial Times (FT) este ano, quatro são de faculdades portuguesas, o que torna o país no terceiro mais representado a nível global, ao lado dos EUA e Espanha. Este é um dos sete rankings elaborado pelo FT, ligados a escolas de economia e de gestão de topo.

No topo dos mestrados em Finanças está a Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris (HEC Paris), e as cinco primeiras escolas são francesas, mas é o Reino Unido tem mais escolas incluídas no ranking (15), cabendo à França a segunda posição (com nove).

Em relação a Portugal, a melhor posição cabe à Nova School of Business and Economics, que ficou no 14.º lugar, o mesmo que ocupou em 2020. Segue-se depois o mestrado em Finanças da Católica Lisbon School of Business and Economics, que subiu da 26.ª para a 23.ª posição, o do ISEG, que passou da 31.ª para a 35.ª posição, e o do Iscte, que voltou a ser incluído este ano e que ocupou a 51.ª posição.

“A integração no ranking do Financial Times, além de reconhecer a qualidade da formação e da produção científica da Iscte Business School, também reflecte a forma como temos vindo a reforçar a nossa posição como uma Escola de referência a nível mundial”, afirmou em comunicado a directora desta instituição de ensino, Maria João Cortinhal.

O ranking analisa questões como a empregabilidade, salário e progressão na carreira, recuperação do investimento académico e paridade de género.