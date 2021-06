Por sir Kenneth

Vem do Mundial de 1982, primeira memória a sério de um grande torneio internacional de selecções, a minha relação com os escoceses. Sem passar da primeira fase, apesar de terem começado por golear a Nova Zelândia por 5-2, a equipa de Kenny Dalglish, John Wark, Archibald e Gordon Strachan entrou directamente para a minha galeria mitológica do futebol.

Os escoceses não são criativos, nem brilhantes, nem entusiasmantes no seu futebol, mas entregam-se de corpo e alma a um desporto que ajudaram a fazer evoluir e democratizar, retirando-o do amadorismo imposto pela aristocracia britânica e trazendo-o para o profissionalismo de uma classe operária que não se podia dar ao luxo de jogar por prazer.

No final do século XIX, os escoceses eram os professores e alguns clubes ingleses como o Liverpool chegaram a alinhar com 11 jogadores nascidos na Escócia. Curiosamente, o Liverpool dominador dos anos 1970 e 1980, que ganhou cinco campeonatos em seis temporadas de 1978 a 1984, tinha um escocês como a sua grande figura: Kenny Dalglish (nomeado cavaleiro em 2018).

Desde o Mundial de 1998 que os escoceses não estavam presentes num grande torneio e para chegarem ao Euro 2020 tiveram de passar por dois play-off (contra Israel e Sérvia) que só venceram no desempate por pontapés de grande penalidade.

Longe de ter começado bem para eles, com a derrota frente à República Checa, os escoceses ganharam o seu lugar na história deste Euro 2020 empatando a zero com os ingleses em Wembley, exibindo as suas melhores virtudes: entrega, capacidade física, luta.

Os adeptos escoceses que viajaram até à capital britânica (e até limparam o lixo depois do jogo) davam a entender que um empate na catedral do futebol inglês já valia o suficiente para não se importarem com não passar da fase de grupos. Isto, desde que façam suar os croatas.