Segunda, na TV: Violeta, O Homem do Quarto 301 e um roubo num Museu mexicano

CINEMA

Violeta

RTP2, 00h29

Neste drama histórico do russo Kantemir Balagov, uma rapariga regressa a Leningrado após o final da II Guerra Mundial, levando com ela uma criança de três anos. Juntamente com outra jovem mulher, tentarão sobreviver numa cidade confusa e totalmente arrasada pela guerra. O filme colheu vários prémios em festivais internacionais, a começar por Cannes, onde foi estreado na secção Un Certain Regard.

Blade Runner 2049

AXN, 22h52

Denis Villeneuve realiza esta sequela, duplamente oscarizada, de um dos mais icónicos títulos de ficção científica de sempre. Harrison Ford volta à acção, ao lado de Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass e Jared Leto. O argumento é assinado por Hampton Fancher e Michael Green.

As Duas Faces de Janeiro

AXN Movies, 23h01

Grécia, 1962. Numa visita à Acrópole de Atenas, os norte-americanos Chester (Viggo Mortensen) e Colette MacFarland (Kirsten Dunst) conhecem Rydal (Oscar Isaac), um compatriota fluente em grego que ali trabalha como guia. Fascinado pela aparente sofisticação do casal, Rydal aceita o convite para jantar. Mas acaba por se ver enredado numa trama de segredos e mentiras que o levarão numa longa jornada até à Turquia, ao lado de dois desconhecidos em quem não confia. Hossein Amini estreia-se na realização com este thriller inspirado na obra homónima de Patricia Highsmith.

Museu

TVCine Edition, 1h10

Estreada em 2018 no Festival de Cinema de Berlim, onde venceu o Urso de Prata para melhor argumento, uma comédia de acção baseada em factos reais, com assinatura de Alonso Ruizpalacios. Na madrugada de 25 de Dezembro de 1985, Juan (Gael García Bernal) e Benjamín (Leonardo Ortizgris) entram no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, enganam as fortes medidas de segurança, e roubam artefactos de grande valor etnográfico. Assim que soa o alarme, as autoridades fazem tudo para encontrar os culpados e recuperar o saque antes que seja levado para fora do país.

SÉRIES

Chesapeake Shores

AXN White, 21h25

Começa a segunda temporada do drama familiar baseado nos best-sellers de Sherryl Wood e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todo o questionamento que essa mudança desencadeia.

O Homem do Quarto 301

RTP2, 22h01

Estreia. Composta por seis episódios, a mini-série finlandesa centra-se numa família que, anos depois de ser devastada por uma tragédia, se depara com um homem muito parecido com aquele que na altura foi apontado como o seu autor.

Killing Eve

AMC, 22h10

Chega ao canal a criação de Phoebe Waller-Bridge (também responsável por Fleabag), a partir de uma saga de livros de Luke Jennings, sobre uma assassina fria (Jodie Comer) procurada por uma agente do MI5 (Sandra Oh, que arrecadou mais um Globo de Ouro com este papel).

DOCUMENTÁRIO

Cidades Perdidas: O Dilúvio

National Geographic, 23h

Estreia. O explorador Albert Lin é o anfitrião de uma série documental que o leva pelo mundo em busca de fundamentos para as diversas histórias sobre a ocorrência do famoso (e bíblico) dilúvio. As deslocações são complementadas com tecnologias que, aplicadas à arqueologia, permitem descortinar alguns mistérios do passado.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

RTP1, 19h50

Directo. As selecções da Finlândia e da Bélgica defrontam-se em São Petersburgo, num jogo a contar para a fase de grupos.

Foto Lukas Hradecky, guarda-redes da selecção finlandesa EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters

INFANTIL

Onde Está o Wally?

Panda, 9h, 15h30 e 17h30

Madagáscar, Bali e Galápagos são os destinos do rapaz de camisola e gorro às riscas, em três episódios “tropicais” especialmente alinhados para dar as boas-vindas ao Verão. Com o selo da Dreamworks, a série animada baseia-se nos livros de Martin Handford.