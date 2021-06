As manhãs de Liniker

I’ll be Gone in the Dark, HBO Portugal, terça-feira

Episódio extra da série de true crime que parte do trabalho da defunta Michelle McNamara, que durante anos investigou a história de um assassino e violador em série a que ela chamou "Golden State Killer". A série acabou em Agosto do ano passado, mês em que Joseph D’Angelo, um ex-polícia californiano, foi julgado e condenado pelos crimes. Agora, volta-se ao assunto lidando com esse desenvolvimento neste episódio realizado por Elizabeth Wolff.

Ray, Netflix, sexta-feira

Esta série de antologia de quatro episódios coordenada por Sayantan Mukherjee e realizada por Abhishek Chaubey, Srijit Mukherji e Vasan Bala, vai buscar contos escritos por Satyajit Ray (1921-1992), o lendário realizador indiano, para adaptá-los. As histórias abrangem vários géneros, e centram-se, diz a própria Netflix, em "amor, luxúria, traição e verdade".

Pride, Disney+/Star, sexta-feira

Esta série documental original do Hulu foca-se na história dos direitos LGBTQIA+ nos Estados Unidos ao longo das décadas, a começar nos anos 1950. Cada episódio tem um realizador diferente, incluindo nomes como Cheryl Dunye ou Andrew Ahn. Há entrevistas a pessoas que vão de John Waters a Margaret Cho, passando por Michael Musto ou Zackary Drucker.

Why Women Kill T2, HBO Portugal, sábado

Nova temporada da série criada por Marc Cherry, o argumentista que, no início dos anos 2000, foi responsável por Donas de Casa Desesperadas. Foca-se em mulheres que são levadas a matar. Na primeira temporada, três linhas temporais diferentes, nos anos 1960, 1980 e no final da década de 2010, envolviam assassínios na mesma casa em Pasadena. Agora, a série cinge-se a uma só linha temporal, em 1949, quando a esposa de um veterinário interpretada por Allison Tolman, de Fargo, quer juntar-se a um clube de jardinagem.