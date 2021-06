Bruce Springsteen regressa à Broadway, mas só para espectadores com vacinas autorizadas nos Estados Unidos

Pessoas vacinadas com AstraZeneca e CoronaVac não podem assistir ao concerto. A partir de 26 de Junho, o “Boss” vai testar a possibilidade de regresso dos espectáculos a pensar no pós-pandemia.

Mais de dois anos e meio depois da longa temporada de concertos decorrida em 2018, no Teatro Walter Kerr, Bruce Springsteen vai voltar, a partir desta semana, a um outro palco da Broadway, em Nova Iorque, para um ciclo de concertos-teste ainda em contexto de pandemia. A sala que desta vez vai acolher a música do ‘Boss’, com a sua guitarra, o piano e as suas histórias, vai ser o St. James Theatre (Rua 44, entre a 7.ª e a 8.ª Avenidas), mas nem todos serão os chamados para o evento.

Seguindo as instruções das autoridades políticas e sanitárias nova-iorquinas — esta é, pelo menos, a justificação da empresa Jujamcyn Theatres, proprietária da sala —, só poderão aceder ao concerto, a partir do próximo sábado, 26 de Junho, os espectadores que comprovem estar vacinados com vacinas autorizadas pela Food and Drug Administration (FDA), a entidade americana reguladora dos medicamentos, ou seja, com as duas doses da Pfizer-BioNTech ou da Moderna, e com a dose única da Jonhson & Johnson.

Esta imposição deixa de fora, por exemplo, os vacinados com a AstraZeneca, produzida em Oxford, que tem sido usada no Canadá, no Reino Unido e em vários países da Europa Continental, incluindo Portugal, e também com a chinesa CoronaVac.

Na notícia em que avança o regresso de Bruce Springsteen aos palcos da Broadway, o diário britânico The Guardian refere a polémica que tais restrições já motivaram no vizinho Canadá. E cita um título do jornal Toronto Star, que diz que o músico “burn in the USA”, jogando com uma das suas canções mais mediáticas, Born in the USA. “O show tem de continuar, mas se você recebeu a vacina AstraZeneca, não está convidado”, escreve ainda o diário canadiano.

Polémica à parte, o concerto “Springsteen on Broadway" é apresentado como um primeiro teste à efectiva possibilidade de reabertura ao público das salas que se concentram na Broadway nova-iorquina. Com um calendário agora anunciado entre 26 de Junho e 4 de Setembro, o concerto do autor de Letter To You vai permitir aferir se os teatros e outras salas da Broadway poderão reabrir no início da próxima temporada.

Os concertos no St. James Theatre — uma sala com 1710 lugares, e cujo bilhete mais barato custa 420 dólares (cerca de 353 euros) — são acompanhados de um vastíssimo manual de instruções, a explicar que os espectadores não terão de usar máscara, nem haverá distanciamento social. E também que os únicos que não terão de comprovar a vacinação serão os menores de 16 anos, desde que apresentem prova de um teste negativo recente à covid-19, e estejam acompanhados por um adulto, naturalmente vacinado.

À margem destes condicionamentos, o Guardian lembra a afirmação que Bruce Springsteen fez em entrevista ao The New York Times no ano passado, em plena pandemia: “A minha banda está no seu ponto alto, e acumulámos tanto conhecimento e experiência sobre o que fazemos que neste momento posso afirmar que estou num ponto da minha vida e carreira artísticas em que nunca me senti com tanta energia”.

Para o St. James Theatre, Springsteen promete um concerto intimista com a duração de duas horas e vinte minutos, sem intervalo.