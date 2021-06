Afonso Pais estreia ao vivo disco gravado com Capicua e Salvador Sobral

Nome firmado no jazz, o guitarrista Afonso Pais lança um novo disco esta terça-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa, às 21h: O Que Já Importa , gravado com Capicua e Salvador Sobral.

Quatro anos depois da apresentação de Além das Horas, o guitarrista e compositor Afonso Pais estreia novo disco, coincidindo desta vez o lançamento no mercado com a sua apresentação ao vivo. O concerto está marcado para esta terça-feira, às 21h, no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, e cada bilhete pré-comprado (anunciam os promotores) inclui o próprio disco, um EP.