Peixinho: o asteróide que recebeu o nome de um astrofísico português

Tem dez quilómetros de diâmetro e está situado entre Marte e Júpiter. O astrofísico Nuno Peixinho revela ter ficado contente com a distinção que fará o seu nome perdurar no espaço, “enquanto houver humanidade e astronomia”. E tranquiliza: o asteróide não representa perigo para a Terra.

Há agora um Peixinho a orbitar o Sol. Tem cerca de dez quilómetros de diâmetro e está na cintura de asteróides entre Marte e Júpiter, a uma distância do Sol cerca de três vezes superior à da Terra. Em homenagem ao astrofísico português Nuno Peixinho, da Universidade de Coimbra, o asteróide anteriormente designado (40210) 1998 SL56 passou a ser chamado (40210) Peixinho. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), onde Nuno Peixinho é investigador.

A decisão partiu do Grupo de Trabalho para a Nomenclatura de Pequenos Corpos (WGSBN) da União Astronómica Internacional (IAU), que baptizou outras dezenas de asteróides com cientistas e investigadores de prestígio da área da astrofísica e das ciências planetárias, assim como nomes de missões (como a primeira sonda à Lua de Israel, a Beresheet).

O asteróide foi descoberto há mais de 20 anos, em Setembro de 1998, e só agora recebeu uma designação permanente, que surge apenas quando a órbita do objecto pode ser prevista com alguma precisão. “Posso descobrir um asteróide agora, mas enquanto não estiver bem determinada a sua órbita não consigo prever onde é que ele está daqui a dez anos ou 100 mil anos”, conta o investigador ao PÚBLICO. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço refere em comunicado que a atribuição do nome a um destes objectos passa por “um longo processo”.

“É impressionante o que se consegue estudar só com pontinhos e de tão longe: conseguimos saber quanto tempo é que leva a dar uma volta a si próprio e a rotação dele, a composição, o tamanho. Tudo isto com um pontinho de luz” Nuno Peixinho

Nuno Peixinho explica que não tem ligação com este asteróide em específico, mas que este comité decide, de três em três anos, “galardoar alguns cientistas que trabalham nas ciências planetárias e dos pequenos corpos do sistema solar”. Como explica o IA, os “pequenos corpos” do nosso sistema solar são asteróides, corpos gelados como cometas ou objectos transneptunianos (também conhecidos como objectos da cintura de Kuiper, que se situam para além da órbita de Neptuno) e os seus satélites. As luas de planetas e os planetas-anões não estão incluídos nesta classificação.

Para o cientista, foi uma surpresa saber que teria um asteróide com o seu nome: a única coisa que o deixou minimamente desconfiado foi quando uma colega, que pertencia à organização, lhe perguntou qual a sua data de nascimento. Diz ter ficado “muito contente” pela distinção e por saber que existe um objecto no espaço que tem o seu nome, que “fica lá para sempre, enquanto houver humanidade e astronomia”.

Foto Órbita do asteróide (40210) Peixinho

Mal soube do anúncio, não descansou: “Fui logo ver a órbita”, brinca. Isto para saber se seria um objecto considerado potencialmente perigoso, se houvesse possibilidade de colidir com o nosso planeta. “Mas não representa perigo para a vida na Terra”, tranquiliza. “Há asteróides que, apesar de passarem pela cintura de asteróides, têm uma órbita muito excêntrica e acabam por passar perto de Marte e da Terra e voltam à cintura de asteróides. Não é o caso”, explica. O asteróide Peixinho tem uma órbita estável, como se pode verificar nas imagens partilhadas. Completa a órbita ao Sol em cerca de 5,3 anos.

Estudar “pontinhos” no céu

Como existem muitos corpos celestes espalhados pelo nosso sistema solar, a maior parte acaba por não ter outra designação que não a provisória, composta pelo ano em que foi descoberto, duas letras ou dois algarismos, para identificar quantos objectos da mesma classe foram detectados nesse ano. Dos poucos mais de um milhão destes objectos, cerca de meio milhão tem uma designação permanente (como um número) e só 22.505 têm nome. Além de Nuno Peixinho, também José Alberto da Silva Campos deu nome a um objecto celeste: o cometa C-1978 j Haneda-Campos, descoberto em Setembro de 1978.

Nuno Peixinho estuda os objectos da cintura de Kuiper, trabalha na caracterização física e química de pequenos corpos do sistema solar e trabalha também com exoplanetas e física solar. Além da Universidade de Coimbra, passou pelas universidades do Porto, de Lisboa, Granada, Havai e Antofagasta como astrofísico e ainda pelo Observatório de Paris.

Foto O astrofísico Nuno Peixinho DR

O astrofísico português explica que não existe uma imagem clara deste asteróide até porque, no fundo, o seu trabalho é feito com “pontinhos”. “Na maior parte das vezes, estamos a estudar coisinhas que, do ponto de vista da imagem, parecem estrelas – só que vão andando com o tempo”, refere. Quase só se vê um pontinho que reflecte a luz do Sol. “Mesmo assim, é impressionante o que se consegue estudar só com pontinhos e de tão longe: conseguimos saber quanto tempo é que leva a dar uma volta a si próprio e a rotação dele, a composição, o tamanho. Tudo isto com um pontinho de luz.”