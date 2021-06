A última colónia de peneireiros-das-torres em casco urbano resiste em Mértola

Nos anos 80, Mértola tinha a maior colónia de peneireiros-das-torres (ou francelhos-das-torres), com mais de 80 casais. Devido às alterações das práticas agrícolas e do habitat, esse número tem vindo a diminuir e, agora, existem apenas 16 casais destes pequenos falcões. Este ano, a média por casal foi de três crias, números muito positivos e que podem indicar, segundo Carlos Carrapato, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), sucesso na manutenção da espécie. O PÚBLICO acompanhou os técnicos na anilhagem dos mais recentes peneireiros-das-torres de Mértola, que não tarda aprenderão a voar.

Leia a reportagem completa aqui.