Mais de 1100 bebés nasceram em casa no ano passado. Mas continua a faltar regulamentação

Nem ventosas nem epidurais nem medo do contágio. Enquanto um pouco por todo o país os hospitais se debatiam com a torrente de doentes com covid-19, que os obrigou a adoptar restrições como a interdição da presença de acompanhantes nos partos, Carolina Coimbra, de 35 anos, viu nascer a sua filha em casa. “Foi no dia 26 de Dezembro do ano passado. Tinha estado a fazer dilatação na banheira e a Luena acabou por nascer no corredor junto à casa de banho, com o meu marido, a minha mãe e as minhas irmãs a assistir. Foi tudo muito calmo e muito tranquilo”, recorda.