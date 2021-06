Rio acusa Governo de “destratar justiça” e “soltar presos em barda”

O líder do PSD reagiu no Twitter à manchete do PÚBLICO deste domingo.

O líder do PSD, Rui Rio, considera que o Governo está a “caminho do abismo” e dá vários exemplos de como tem destratado a justiça, começando pelos critérios políticos a presidirem à nomeação do procurador europeu e acabando na libertação de prisioneiros “em barda”.

“O Governo a caminho do abismo. Nomear o procurador nacional europeu com critérios políticos, colocar gente amiga no DCIAP, aumentar fortemente os salários dos magistrados, mentir sobre as nossas propostas e soltar prisioneiros em barda. É assim que o Governo destrata a justiça”, escreveu Rio no Twitter.

Para ilustrar a mensagem, o presidente do PSD partilha a manchete deste domingo do PÚBLICO, de acordo com a qual as cadeias continuam a soltar condenados, sendo que 2850 já saíram ao abrigo do regime especial de perdão de penas — os dados são da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Embora Portugal já não esteja em estado de emergência, este regime de perdão das penas aprovado em Abril de 2020 para evitar a propagação da covid nas prisões ainda está em vigor. Por essa razão, os juízes têm mandado para casa quem entretanto foi atingindo as condições previstas no diploma.

No ano passado, o PSD votou contra este regime e, na primeira fase da pandemia, Rio chegou a dizer que, dos mais de 1800 presos libertados, apenas 14 o tinham sido “verdadeiramente” devido à covid-19. O PSD apresentou propostas de alteração ao diploma, mas foram todas rejeitadas.

A libertação de presos “em barda” é apenas uma das críticas de Rio. O líder do PSD refere-se, na sua mensagem, a três outros casos que exemplificam como o Governo “destrata a justiça": a polémica nomeação de José Guerra para o cargo de procurador europeu; a colocação de uma adjunta do gabinete de Francisca Van Dunem no Departamento Central de Investigação e Acção Penal; e o aumento dos salários dos magistrados. com Lusa