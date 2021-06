JS quer serviços de psicologia e transportes públicos gratuitos para jovens

A Juventude Socialista (JS) divulgou neste domingo na sua Convenção Autárquica Nacional um manifesto com as principais propostas para as eleições locais, no qual se incluem a disponibilização gratuita de transportes públicos para jovens ou serviços de psicologia nas freguesias.

O Manifesto Autárquico Jovem, coordenado pelo secretário nacional da organização e deputado municipal de Coimbra José Dias, inclui ainda propostas como a criação de bolsas municipais de estágios e empregos para rejuvenescimento da Administração Pública e do sector privado, a disponibilização das instalações escolares para usufruto da sociedade civil fora dos horários lectivos e incentivos financeiros à aquisição de produtos locais e saudáveis.

Em comunicado, a JS informa que “o documento será agora finalizado, tendo em vista a sua aprovação em reunião de comissão nacional”, a realizar no distrito de Bragança no próximo dia 3 de Julho.

O objectivo, segundo o secretário-geral da JS, o deputado Miguel Costa Matos, é que esta estrutura contribua “com ideias e quadros para a renovação dos projectos autárquicos, apresentando uma agenda ousada e transformadora para a construção das bases locais do Estado social, com serviços públicos, universais e gratuitos”.

Na convenção autárquica nacional da JS, que decorreu este fim-de-semana em Leiria, foram recolhidas mais de 200 propostas dos cerca de 150 participantes de todo o país.

Além da “disponibilização gratuita e universal para os jovens de transportes públicos e pequenos-almoços escolares” e da “oferta gratuita de serviços de psicologia em todas as freguesias”, a JS propõe ainda a criação, pelas autarquias, de comunidades de energia ou a implementação de moedas locais digitais para remunerar comportamentos sustentáveis, como a reciclagem.

Numa mensagem em vídeo enviada à convenção, o secretário-geral do PS apelou aos jovens socialistas para que se envolvam no poder local e “participem activamente” nas listas do partido nas próximas autárquicas, destacando a prioridade às políticas de habitação, ambientais e de educação.

“Seja para a freguesia, seja para a Assembleia Municipal seja para as câmaras municipais, porque o PS precisa das novas gerações e as novas gerações têm muito a dar ao poder local democrático”, apelou António Costa, que foi reeleito no sábado líder do PS com 96% dos votos, para mais um mandato de dois anos.

O líder socialista salientou que, com a limitação de mandatos autárquicos a três consecutivos, “cada vez mais o PS precisa de novos quadros que se vão renovando”.

“No próximo mandato mais justificado vai ser: as prioridades que temos na nossa política autárquica têm muito a ver com a vossa geração”, considerou.