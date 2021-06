Onde é o parque? A Goorie nasceu para dar respostas aos donos de cães

Onde está o veterinário mais próximo? E que tal é o parque canino aqui da zona? Lançada a 16 de Março, a Goorie quer dar estas e outras respostas, ao criar uma comunidade de serviços ocasionais e dar a conhecer novos lugares para os donos de cães, no seu bairro ou cidade.

A aplicação conta com mais de mil utilizadores e espera ajudar os donos dos animais a encontrar nas proximidades parques e outros lugares que facilitem o seu dia-a-dia, como veterinários, hotéis para cães ou restaurantes que permitam a entrada a animais.

Além dos dados de localização, a Goorie apresenta também anúncios de serviços, como dog walking, pet sitting, transporte, apoio domiciliário, banhos, tosquias e venda de acessórios. Mais recentemente, e a pedido de alguns utilizadores, incluiu também uma vertente mais solidária, oferecendo “a possibilidade de colocar anúncios de cães para adopção”, esclarece o criador da aplicação ao P3.

A ideia de João Campaniço, co-fundador da start-up portuguesa Blaua, surgiu porque a namorada se queixava de que, “quando ia passear a cadela ao parque, nunca lá estavam cães para brincarem com ela”. Além disso, “como trabalha até tarde, não tem a disponibilidade que muitas vezes gostaria de ter para ir passear a cadela ao parque”, conta ao P3. Assim, e aliado ao gosto de programar, o jovem de 25 anos desenvolveu a aplicação, de maneira a “resolver problemas e ajudar os outros” — e divertir-se no processo.

A aplicação funciona em todo o país. Ainda assim, como nas cidades mais pequenas a informação disponível na Internet sobre parques ou locais do género é escassa, os utilizadores podem sugerir dar sugestões para serem incluídas na Goorie.

Além de a aplicação permitir, com a ajuda do mapa, a exploração dos parques caninos ao redor, o criador da app pretende que no futuro exista a possibilidade de realizar parcerias com clínicas veterinárias e associações de animais com objectivo de aumentar a sua visibilidade e, ao mesmo tempo, dar a conhecer estes espaços aos utilizadores.

A Goorie está disponível nas plataformas Google Play Store e App Store e é gratuita.

Texto editado por Amanda Ribeiro