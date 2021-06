Um tributo a quem parou ou nunca parou durante a pandemia — de Viseu para todo o país

Profissionais de saúde, de segurança, dos serviços, da cultura, da imprensa, da restauração, professores ou cabeleireiros: são 24 os fotografados na colecção de retratos O Portugal que Nunca Pára - Olhar Viseu em Tempos de Pandemia de John Gallo que está exposta no Fórum Viseu.

O objectivo foi “prestar um tributo às pessoas que estavam na linha da frente no combate à pandemia”, começa por explicar o fotógrafo ao P3, acrescentando que teve a ideia logo no início da pandemia, quando percebeu que havia duas formas de “sacrifício pessoal”: “Aqueles que, efectivamente, por inerência da profissão tinham que estar ali na frente, como médicos, enfermeiros, profissionais do INEM e tantos outros. E aqueles que estavam a ser obrigados a parar como os profissionais da cultura, precisamente com o mesmo objectivo, ou seja, preservarem a saúde pública.”

Desta forma, foram escolhidos os sectores de actividade mais afectados e, em cada um deles, foi seleccionada uma entidade que “por sua vez, seleccionou um homenageado”. No entanto, o conceito deste projecto “transcende muito a homenagem a cada uma dessas pessoas”. “Cada um deles é um representante de um determinado sector de actividade”, reforça. “Representam aquilo que a sociedade portuguesa passou durante o período difícil, em 2020, e agora em 2021.” John Gallo confessa que antes de tirar as fotografias conversava com os retratados “meia hora, 45 minutos” para “conhecer as histórias que estavam por trás de alguns deles”. E “há certamente histórias iguais que se repetiram no resto do país”, remata.

As fotografias vão estar em exposição no Fórum Viseu até ao dia 10 de Julho; depois vão percorrer o país e ser leiloadas. O valor angariado vai ser doado a uma instituição de solidariedade social ainda a definir.

