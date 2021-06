As lições de Biden

Biden abre uma era de novas possibilidades às democracias numa ordem internacional em acelerada transformação. Que as democracias podem, ou não, saber aproveitar.

1. Merkel e Macron encontraram-se na sexta-feira em Berlim para acertar agulhas, como quase sempre acontece antes de mais um Conselho Europeu. Ou, pelo menos, para mostrar que ainda estão aos comandos da União Europeia. Aproveitaram, com certeza, para fazer o balanço do périplo de Joe Biden à Europa, que passou pelo G7, pela NATO, pela UE, por um encontro com Putin e o que tudo isto pode significar para a Europa.