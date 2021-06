EUA. Condutor de carrinha atropela participantes em desfile LGBT e faz um morto

Condutor foi detido e as autoridades estão ainda a determinar se se tratou de uma agressão deliberada.

O condutor de uma carrinha atropelou várias pessoas que desfilavam este sábado numa marcha LGBT em Wilton Manors, perto de Fort Lauderdale (Flórida, Estados Unidos da América), causando pelo menos um morto e ferindo várias outras pessoas.

As autoridades estão ainda a determinar se se tratou de uma agressão deliberada, tendo detido o condutor que acelerou a carrinha em direcção aos participantes do desfile LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero).

O autarca de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, afirmou que a carrinha tinha como alvo a viatura onde se encontrava um membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Debbie Wasserman Schultz.

“Tratou-se de um ataque terrorista contra a comunidade LGBT”, defendeu Trantalis. “Não foi um acidente. Foi deliberado, premeditado, que tinha como alvo uma pessoa em particular. Felizmente, falharam essa pessoa, mas infelizmente atingiram outras duas”, acrescentou.

De acordo com a CNN, foram atropelados dois pedestres. "Os dois homens foram levados ao Broward Health Medical Center [hospital na Flórida], onde um foi declarado morto”, disse o detective Ali Adamson do departamento de Polícia de Fort Lauderdale em conferência de imprensa no sábado à noite. A segunda vítima deverá sobreviver.