Antigo speaker da Câmara dos Comuns junta-se ao Partido Trabalhista

Polémico e carismático John Bercow diz que o Partido Conservador se tornou “reacionário”, “populista”, “nacionalista” e “xenófobo” e critica Boris Johnson. Foi deputado conservador durante 12 anos e presidente do Parlamento entre 2009 e 2019.

John Bercow, ex-presidente da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido e ex-deputado conservador, anunciou no sábado que se filiou ao Partido Trabalhista e prometeu fazer oposição ao Governo de Boris Johnson.

Em entrevista semanário The Observer, o antigo speaker disse que o Partido Conservador se transformou, nos últimos anos, num partido “reaccionário, populista, nacionalista e, por vezes, xenófobo”.

“O que me motiva é o apoio à igualdade, à justiça social e ao internacionalismo. É essa a marca do Labour”, justificou Bercow.

“A conclusão a que cheguei é que este Governo tem de ser substituído. A realidade é que o Partido Trabalhista é o único veículo que pode chegar a este objectivo. Não há outra opção credível”, acrescentou.

Bercow deixou várias críticas ao primeiro-ministro – “bom a fazer campanhas, mas péssimo governante” –, afirmando que “não tem qualquer visão para uma sociedade mais igualitária”, nem “qualquer compaixão para melhorar a vida das pessoas menos afortunadas do que ele”.

“Penso que há cada vez mais pessoas fartas de mentiras, fartas de slogans vazios”, defendeu.

Carismático, divertido e controverso, sempre pronto para repreender publicamente os deputados, normalmente em tom jocoso, Bercow ganhou fama internacional pela forma como, com voz rouca, pedia ordem aos deputados – “Order! Order!”

Foi deputado tory durante 12 anos e presidente da câmara baixa do Parlamento britânico entre 2009 e 2019 e destacou-se pela sua postura proactiva na orientação dos trabalhos do Parlamento, interpretando livremente e criativamente muitas regras, convenções e tradições do regime constitucional britânico.

Durante o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, Bercow liderou uma pequena revolução institucional na Câmara dos Comuns, transferindo protagonismo dos ministros para os deputados e do Governo – de Theresa May, primeiro, e de Boris Johnson, depois – para a oposição.

Foi figura-chave no controlo da agenda parlamentar do “Brexit” pelos deputados e, por isso, foi duramente criticado pela ala brexiteer do Partido Conservador.

Durante o tempo que assumiu o cargo de speaker, foi também alvo de várias denúncias de mau comportamento e de fazer bullying aos seus funcionários, acusações que nega veementemente.

John Bercow deixou o Parlamento no final de Outubro de 2019, tendo sido substituído pelo trabalhista Lindsay Hoyle.