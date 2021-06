Abiy Ahmed quer unir nas urnas uma Etiópia dividida pela crise e violência

Organizações denunciam o agravamento da situação no país desde a subida ao poder de Abiy. A alegada intimidação do Governo federal sobre a oposição motivou um boicote às eleições numa região.

Depois do seu adiamento em Agosto, que esteve na origem no conflito armado na região de Tigré, as eleições na Etiópia vão finalmente realizar-se na segunda-feira. As previsões apontam para a vitória do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, que pode consolidar o poder num país afectado pela crise e pela violência entre diferentes regiões étnicas.