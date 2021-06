Peneireiros-das-torres já chamam ninho a Mértola. Falta é o que levar ao bico

Há nuvens a tornar o dia de calor mais suportável em Mértola, quando Carlos Carrapato, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), se dirige para o edifício do antigo tribunal, bem no coração da vila. Acompanhado de alguns colegas e munido de uma pequena caixa de ferramentas, com anilhas e minúsculos alicates, está pronto para espreitar as caixas-ninho que ali foram colocadas para albergar os peneireiros-das-torres (Falco naumanni). Outrora bastante abundantes, estes pequenos falcões sofreram um forte declínio na segunda da metade do século passado e agora procura-se conservar uma população que ainda não recuperou totalmente, mas que tem mantido alguma estabilidade. Mértola tem a única colónia em Portugal que nidifica no casco urbano e o responsável do ICNF está prestes a descobrir alguns dos seus novos elementos.