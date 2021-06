Regime híbrido minimiza risco de penalizar quem prefere teletrabalho

A adopção de um modelo de trabalho híbrido generalizado, que combine o regime presencial com teletrabalho, permitirá aos trabalhadores terem um ganho no seu bem-estar, enquanto a adopção do teletrabalho apenas por uma parte dos trabalhadores penaliza-os e deixa-os em desvantagem face aos colegas que permanecem no escritório. A conclusão é de um estudo desenvolvido por quatro investigadores do instituto Bruegel, que avaliaram os constrangimentos à adopção do teletrabalho antes da pandemia e as lições aprendidas com a covid-19.