Verstappen vence GP França e reforça liderança

Estratégia de uma paragem deixou os Mercedes em dificuldades no final, com Hamilton a perder o primeiro lugar a duas voltas do final.

Max Verstappen (Red Bull) conquistou, este domingo, a terceira vitória da temporada ao superar Lewis Hamilton (Mercedes) a duas voltas do final do Grande Prémio de França, sétima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, alargando para 12 a vantagem na liderança do Mundial de pilotos, com 131 pontos, contra 119 do campeão em título.

END OF RACE (LAP 53/53)



TOP 10

Verstappen

Hamilton

Perez

Bottas

Norris

Ricciardo

Gasly

Alonso

Vettel

Stroll#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/QV5eQCLCJ4 — Formula 1 (@F1) June 20, 2021

Sergio Pérez (Red Bull) fechou o pódio, com Valtteri Bottas (Mercedes) em quarto, inconformado com a estratégia da equipa em Paul Ricard, com a marca alemã a terminar nas lonas, com uma paragem contra as duas da Red Bull.

Max Verstappen perdeu a primeira posição para Lewis Hamilton logo na primeira curva, quando teve que sair da pista para corrigir a trajectória.

Com isso, o Red Bull ficou entre os dois Mercedes, não conseguindo responder aos tempos de Hamilton ao mesmo tempo que tinha Valtteri Bottas nos retrovisores.

A corrida teve que esperar pela “guerra” das boxes para definir melhor as posições, numa altura em que o desgaste generalizado dos pneus precipitou os pilotos para uma estratégia de duas paragens.

Na frente da corrida, Bottas foi o primeiro a parar, seguido de Verstappen e de Hamilton, que apesar de ter sido mais rápido acabou por perder uma posição para o holandês (Sergio Pérez era nessa altura o líder, ainda sem ter ido às boxes).

Apesar de ter recuperado a vantagem, Verstappen não conseguia distanciar-se dos dois Mercedes, que perseguiam o holandês na esperança de poderem usar o DRS para destronarem o Red Bull, entretanto líder com a paragem de Pérez.

A 20 voltas do final, Verstappen voltava às boxes e deixava os Mercedes num dilema, a tentar perceber se conseguiam ir até ao fim com uma única paragem. Dúvida que o ritmo do holandês parecia dissipar, com o Red Bull a ganhar cerca de dois segundos por volta e a aproximar-se rapidamente da frente, deixando perspectivar um final de corrida electrizante, apesar de os médios do holandês começarem a perder eficácia na parte final.

Com dez voltas para a bandeira de xadrez, os dois Red Bull espreitavam uma oportunidade para reclamarem as posições de Hamilton e Bottas, numa corrida à parte, com os dois McLaren muito distantes. Bottas sentia a pressão de Verstappen, travando uma luta breve, perdendo mesmo o segundo lugar a 9 voltas para o fim e o terceiro pouco depois, com Pérez a reclamar o pódio.

O mesmo sucederia a Hamilton, superado por Verstappen a duas voltas do fim.