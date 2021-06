Sporting é campeão nacional de hóquei em patins

O Sporting sagrou-se neste domingo campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, no Dragão Arena, por 5-6, impondo-se por 3-1 na final do play-off. Os “leões” fecham, assim, da melhor forma uma época em que também conquistaram a Liga Europeia.

Os “dragões” tinham vencido o primeiro jogo, por 3-1, mas viram o Sporting inverter o rumo da eliminatória, ao ganhar por 6-3 (em Lisboa) e 4-6 (no Porto). Numa eliminatória discutida à melhor de cinco, o jogo deste domingo era decisivo e, apesar do equilíbrio, pendeu para o lado dos “leões”.

O FC Porto esteve quatro vezes em vantagem ao longo da partida, mas o Sporting foi sempre capaz de responder. Ainda chegou a inverter o resultado (2-3), viu o adversário retomar a liderança do marcador e, a quatro minutos do fim, o placard assinalava 5-5.

Nessa altura, foi Ferran Font a fazer a diferença com o golo que seria decisivo. Correndo enormes riscos nos últimos minutos, à procura do empate e do prolongamento, o FC Porto ainda beneficiou de um penálti, a oito segundos do fim. Porém, ao contrário do que tinha sucedido antes, Gonçalo Alves permitiu a defesa de Ângelo Girão e o Sporting confirmou o triunfo.

O momento, a emoção, a alegria ?? SOMOS CAMPEÕES NACIONAIS!!!#HóqueiSCP pic.twitter.com/NIxdEWKAjQ — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 20, 2021

Este título nacional, o nono da história dos “leões”, permite ao Sporting fechar em grande uma época de grande sucesso, depois de ter conquistado pela segunda vez consecutiva a Liga Europeia, em Maio, também numa final diante do FC Porto.