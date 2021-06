A fã hipócrita

O campo não tinha relva sintética. As bancadas nem sequer eram cobertas, mas, fizesse chuva ou sol, lá íamos ver os amigos a correr atrás da bola. E vivíamos esse momento como se estivéssemos a ver profissionais. Levantávamo-nos a cada jogada que pudesse ser perigosa, gastávamos a voz com gritos de incentivo. Tínhamos 12 ou 13 anos. Eles a correr atrás da bola também, mas não era por isso que os olhávamos com menos entusiasmo – acreditávamos que, por vezes, tocavam a genialidade. Era a idade em que ainda podíamos ser tudo o que quiséssemos ser.