Maiores de 35 anos vão poder agendar toma da vacina na segunda-feira

As pessoas com 35 ou mais anos vão poder agendar a toma da vacina contra a covid-19 na próxima segunda-feira. A informação foi avançada pelo jornal Nascer do Sol e confirmada ao PÚBLICO por fonte das task force. A mesma fonte não adiantou ainda uma data para a abertura do auto-agendamento para os maiores de 30 anos.

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, tinha anunciado no final de Maio que o agendamento da vacinação das pessoas com mais de 30 anos arrancaria a 20 de Junho, informação mais tarde confirmada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Este sábado, o PÚBLICO confirmou, junto de fonte da task force para a vacinação, que o auto-agendamento arranca no dia 21 de Junho, para quem tem mais de 35 anos. “A ideia, desde o início, era abrir a faixa etária dos 30 anos e é isso que vai acontecer. Vamos começar pelos maiores de 35 anos e depois descemos na idade”, explicou a mesma fonte.

Até ao momento, já foram administradas 7.409.538 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal. Mais de 25% da população portuguesa já tem as duas doses da vacina contra a covid-19 e quase 50% já recebeu pelo menos uma dose.