Uma morte e 1183 novos casos de covid-19. Internamentos em Cuidados Intensivos sobem há cinco dias

Portugal registou, nesta sexta-feira, uma morte e 1183 casos do novo coronavírus, estando o número de novas infecções acima das 1000 há já quatro dias seguidos. Até ao momento, há registo de 864.109 infecções por covid-19, das quais resultaram 17.062 óbitos, de acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) este sábado.

Segundo a DGS, os internamentos desceram e há agora 389 pessoas internadas nas enfermarias dos hospitais portugueses, menos duas do que no balanço anterior. Esta é a primeira diminuição ao fim de seis dias consecutivos a aumentar. Por outro lado, o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI) continua a subir há cinco dias. Estão, actualmente, hospitalizados 99 doentes em UCI, mais cinco pessoas do que no último dia. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, assumiu este sábado que o aumento do número de internamentos por covid-19 é uma “situação preocupante”, embora o país ainda esteja “longe das linhas vermelhas”.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ter mais de metade dos casos

A maioria das infecções foi reportada em Lisboa e Vale do Tejo (64%), região que regista 761 novos casos da doença. Segue-se o Norte (com 181 infecções), o Centro (87), o Algarve (71) e o Alentejo (36). A Região Autónoma dos Açores somou 37 novos casos e a Madeira mais dez.

A única morte verificada no país foi a de uma mulher, com mais de 80 anos, no Algarve.

Recuperaram da doença 884 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 819.324 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 27.723 casos activos da doença, mais 298 em relação a quinta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta sexta-feira e, segundos os mesmos, Portugal continua na zona amarela. De acordo com os últimos dados, o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,14 a nível nacional (1,15 se analisado apenas o continente). O outro indicador que guia a abertura do país, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes, está agora em 100,2 casos, tanto em termos nacionais como no continente.

De acordo com o relatório de monitorização das “linhas vermelhas” elaborado pela DGS e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado na sexta-feira, estima-se que a variante Delta (B.1.617.2, associada à Índia) possa ser “dominante” nas próximas semanas. Até 16 de Junho, foram identificados 157 casos da linhagem Delta. “Existe transmissão comunitária desta variante, mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo” (LVT), diz o documento.